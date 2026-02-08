Santa Fe: detuvieron por extorsiones a "Pato", un pesado ligado a Los Monos

El sospechoso fue arrestado por una causa por aprietes tras la denuncia de una mujer que dijo haber sido amenazada y obligada a pagar tres millones de pesos.

Hoy 08:41

Por una causa de extorsión narco, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Jonatan “Pato” Velázquez, un pesado de Villa Constitución con antecedentes que lo ligan a Los Monos. Ocurre que, a fines de 2022, este hombre ya había sido apresado bajo sospecha de integrar una de las tantas bandas de Ariel “Viejo” Cantero, el patriarca del renombrado clan. De hecho, el detenido Velázquez había recuperado la libertad recientemente.

El viernes, a instancias de una solicitud del fiscal Ramiro Martínez, la PDI de Villa Constitución detuvo a Pato Velázquez en 9 de Julio y Provincias Unidas, en el marco de una causa por extorsión.

El procedimiento se originó a partir de la denuncia de una mujer que aseguró haber recibido amenazas y exigencias económicas por tres millones de pesos, confiaron voceros policiales. Los investigadores no descartan que este apriete esté vinculado a una deuda por drogas.

Por disposición del fiscal interviniente, el detenido fue trasladado a sede policial, quedando Pato Velázquez a disposición de la Fiscalía hasta la audiencia imputativa. El operativo contó con la colaboración del Grupo GAT y del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VI.

Velázquez, definido como “un choro de toda la vida”, había sido detenido en septiembre de 2022 bajo sospecha de integrar un grupo de villenses que respondía a los intereses del Viejo Cantero, en el marco de una causa con alrededor de 40 imputados por asociación ilícita.

Fuente: Rosario3