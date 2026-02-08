“Retención seminal”: tiene 33 años y busca el autocontrol

Está casado e impulsa un reto de 90 días sin eyacular. Valentín Virasoro dejó atrás las adicciones, el dolor de una tragedia personal y el ruido de la ciudad para radicarse en las sierras de Córdoba.

Hoy 08:42

En lo alto de la montaña, en una casa de retiro en Traslasierra, provincia de Córdoba, Valentín Virasoro (33) vive una vida que hace una década le hubiera parecido imposible. Lejos del ruido de Buenos Aires y de los hábitos que lo estaban “matando”, hoy es coach de propósito, inversor y un experimentador constante del desarrollo personal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sin embargo, lo que lo puso en el ojo de la tormenta mediática recientemente no fue su estilo de vida sino una decisión íntima y radical: lleva más de 40 días sin eyacular y explica el objetivo del reto en sus redes.

Virasoro no es un improvisado en las crisis. De adolescente, sus sueños de ser futbolista se truncaron por el bullying y la presión. A los 19 años, atravesó el trauma más grave de su vida cuando un amigo murió tras chocar el auto que él le había prestado.

“Empecé a duplicar el nivel de lo mal que estaba. Tapaba todo con drogas, fiestas electrónicas y marihuana”, confesó Valentín a TN. Pero tras un proceso de sanación que lo llevó por el coaching, la biodescodificación y el viaje mochilero por el Caribe, encontró una nueva misión.

Hoy vive de acompañar a otros a expandir su propósito, pero su mayor laboratorio es su propio cuerpo. “Yo voy realizando distintas prácticas y comparto lo que hago. Mi mensaje es el camino del medio: que la espiritualidad de la India y la estructura de Estados Unidos hagan el amor”, explicó sobre su visión integradora.

Te recomendamos: Día del Orgasmo Femenino: 10 claves para disfrutar de la sexualidad a partir de los 40 años

El reto de los 90 días

Bajo el título de “retención seminal”, Valentín se impuso el desafío de pasar tres meses sin eyacular. El concepto, extraído de filosofías como el taoísmo y el yoga, sostiene que el semen posee una energía vital que, al no ser expulsada, puede ser transmutada.

“Si el semen tiene el poder de crear vida, imaginate si dejás eso adentro tuyo. No se trata de aguantar ‘a cara de perro’, sino de mover esa energía mediante la respiración. En el yoga le dicen Kundalini; la ciencia lo llama elevar el líquido cefalorraquídeo”, detalla con altura. Actualmente lleva más de 40 días en este proceso y su objetivo es llegar a los 90, no como una meta rígida, sino como un diseño de autodisciplina.

A pesar de lo que muchos puedan pensar, Valentín no renunció al placer ni a la intimidad. Está casado hace un año y asegura que sigue teniendo sexo con su esposa de manera regular.

“Hacemos el amor y sentimos mucha más conexión emocional. Esto me permite no tener un sexo ‘pornográfico’ o de conejito, donde la mujer termina siendo un vehículo al orgasmo. Al no eyacular, el hombre no pierde su energía. La retención me permite tener sexo más veces, más tiempo y que mi mujer quede más contenta”, reveló sobre su dinámica de pareja.

Pornografía, energía y el “poder” del hombre

Uno de los puntos centrales en el discurso de Valentín es la crítica al consumo de pornografía y los placeres instantáneos. Para él, la sobreestimulación digital vuelve a los hombres “cortoplacistas”, incapacitándolos para construir proyectos grandes o relaciones duraderas.

“El sexo real no tiene nada que ver con el ficticio de la pornografía. El consumo diario de porno es como si te metiera kilos de azúcar en la boca; después comés una lechuga y no sentís nada”, reflexionó. Según Valentín, dejar la masturbación compulsiva y el porno permite que la energía se dirija a la creatividad, al trabajo y al entrenamiento.

“Cuando un hombre se masturba tres veces por día, no puede ni matar un mosquito. En cambio, el autocontrol te da poder. Yo fui adicto a muchas cosas, pero hoy elijo renunciar a placeres instantáneos para conectarme con algo trascendental. Me levanto a las seis de la mañana sin alarma y tengo energía de sobra”, indicó.

A través de sus redes sociales, donde documenta su progreso, Valentín recibe tanto apoyo como críticas feroces.

“Es un desafío, pero lo respiro y lo dejo pasar. No existen buenas o malas personas, sino personas cerca o lejos del amor. Muchos me ridiculizan, pero eso habla más de ellos que de mí”, dijo con serenidad. Para él, la retención seminal es simplemente una herramienta para recuperar el centro y la capacidad de acción en un mundo diseñado para la distracción.

“Cualquier persona puede cambiar cualquier hábito si se lo propone. Yo estuve muy mal y hoy soy un buscador de mi propia libertad”, completó.