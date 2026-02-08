Tras la derrota ante Corea del Sur, cómo sigue el camino del equipo argentino en la Copa Davis

La derrota de Argentina ante Corea del Sur en la Copa Davis fue un verdadero baldazo de agua fría y complicó seriamente el panorama del equipo nacional, que ahora deberá defender su posición en el Grupo Mundial para no perder lugar en la elite del tenis.

El próximo desafío llegará recién en septiembre, cuando los dirigidos por Javier Frana afronten los playoffs frente a un rival que aún debe definirse. Será una serie decisiva: solo ganando podrán mantenerse en la máxima categoría. Hasta entonces, habrá tiempo para analizar errores, replantear decisiones y ajustar el rumbo.

La eliminación dejó sensaciones amargas y varias preguntas abiertas. Argentina llegaba con expectativas, aun sin contar con sus principales figuras, ante un seleccionado asiático que en la previa parecía accesible. Sin embargo, Corea del Sur se hizo fuerte de local y concretó un batacazo que sorprendió a propios y extraños.

El golpe no fue solo deportivo, sino también anímico. Quedar contra las cuerdas en una competencia históricamente esquiva para el tenis argentino vuelve a encender las alarmas. Ahora se abre un largo período de reflexión y trabajo, en el que el cuerpo técnico tendrá meses para evaluar rendimientos y pensar la mejor estrategia de cara a un cruce clave para el futuro inmediato del equipo.

La serie estuvo atravesada por una situación poco habitual: la ausencia de varios de los mejores tenistas argentinos, habituales referentes en la Copa Davis. Por distintos motivos, el equipo debió rearmarse con poco margen de error, lo que condicionó la planificación y el desarrollo de la eliminatoria.

Ese contexto se sintió dentro y fuera de la cancha. La Copa Davis suele apoyarse en las individualidades y la falta de nombres fuertes dejó al equipo con menor respaldo en los momentos decisivos. Más allá del esfuerzo de quienes estuvieron, la derrota abre el debate sobre cómo gestionar estas ausencias en futuros compromisos de alto riesgo.

La historia reciente demuestra que Argentina sabe reponerse de los golpes, pero también que cada instancia límite exige máxima concentración y compromiso. Septiembre aparece lejos en el calendario, aunque el desafío ya está planteado y la presión comenzó a sentirse desde ahora.