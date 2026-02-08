La foto viral: un ciervo cargando la cabeza de su rival retrata la vida y la muerte en la naturaleza

Es una de 24 fotografías finalistas que retratan la belleza y crudeza de la naturaleza. La fotografía muestra al animal tras un combate mortal durante la temporada de apareamiento.

Hoy 09:09

Un ciervo sika de mirada serena avanza por la nieve con la cabeza en descomposición de un antiguo rival atrapada entre sus astas. La escena, titulada Lucha interminable, es una de las 24 imágenes finalistas del Premio del Público Nuveen Wildlife Photographer of the Year 2026, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres. La selección reúne fotografías capaces de conmover a cualquier espectador y ha sido elegida entre más de 60.000 imágenes enviadas desde 113 países.

La votación en línea permanecerá abierta hasta el 18 de marzo, permitiendo al público elegir su favorita entre una colección que va desde escenas familiares llenas de ternura hasta momentos que revelan la dureza de la vida salvaje. La fotografía ganadora se anunciará el 25 de marzo y se exhibirá junto a las 100 imágenes premiadas en la edición principal del concurso.

Ciervo sika: vida y muerte en una imagen

Entre las finalistas destaca precisamente la imagen del ciervo sika capturada por Kohei Nagira en Hokkaido, Japón. La fotografía muestra al animal tras un combate mortal durante la temporada de apareamiento: sus astas quedaron enganchadas a las del rival muerto y, según relató un pescador local citado en el comunicado oficial, el ciervo arrastró el cuerpo durante días hasta que solo quedó la cabeza.

El Museo de Historia Natural señala que la imagen captura "la vida y la muerte unidas", mostrando con crudeza la realidad de la supervivencia en la naturaleza.