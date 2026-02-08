New England Patriots y Seattle Seahawks chocan en la final del Super Bowl 2026: horario, TV y guía para entenderlo

La NFL define a su campeón en un encuentro que atraerá la atención mundial, no solo por el partido sino también por los shows musicales.

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentarán este domingo en la final del Super Bowl 2026, en un duelo cargado de historia, revancha y ambición. Para Seattle será la oportunidad de saldar la cuenta pendiente tras la derrota de 2015, mientras que el equipo de Massachusetts irá por su séptimo título para transformarse en el máximo ganador de la NFL.

El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero, desde las 20.30 (hora argentina), en el Levi’s Stadium de California. En el país se podrá ver en vivo por ESPN, vía Disney+ Premium, y también por NFL Game Pass (DAZN).

Los Patriots llegaron a esta instancia tras dominar la División Este de la AFC con un récord de 14-3, que les permitió terminar segundos en la tabla general. En playoffs superaron 16-3 a Los Angeles Chargers en la Ronda de Comodines, 28-16 a Houston Texans en la Divisional y se consagraron campeones de la AFC tras un ajustado 10-7 ante Denver Broncos.

El conjunto de Boston buscará en California un hito histórico: alcanzar su séptimo Super Bowl, lo que lo dejaría como el más ganador de todos los tiempos. Actualmente comparte la cima con Pittsburgh Steelers, ambos con seis campeonatos.

Del otro lado estará Seattle Seahawks, que cerró la temporada regular con 14-3 en la NFC Oeste, finalizó primero y evitó la Ronda de Comodines. En la Divisional aplastó 41-6 a San Francisco 49ers, y en la Final de Conferencia venció 31-27 a Los Angeles Rams para sellar su pase al Super Bowl.

Los Seahawks solo tienen un título en su historia, conseguido en el Super Bowl 2014 tras golear 43-8 a Denver Broncos. Un año más tarde estuvieron cerca del bicampeonato, pero cayeron 28-24 ante Patriots, el mismo rival al que enfrentarán ahora en busca de revancha.

Show y horarios del Super Bowl LX

La previa del evento también tendrá un fuerte atractivo musical.

A las 20.00, Green Day dará el show inaugural. Luego, entre las 20.10 y 20.25, Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos, Brandi Carlile cantará America the Beautiful y Coco Jones hará lo propio con Lift Every Voice and Sing.

El show de medio tiempo, a cargo de Bad Bunny, está previsto entre las 22.00 y 22.30 (hora argentina).

Guía rápida para entender el Super Bowl

El fútbol americano se juega en un campo de 120 yardas de largo, con zonas de anotación en cada extremo. Los partidos duran 60 minutos, divididos en cuatro cuartos, aunque con pausas y revisiones suelen extenderse por más de tres horas.

Cada equipo tiene 11 jugadores en cancha y dispone de cuatro intentos (downs) para avanzar al menos 10 yardas. Las principales formas de anotar son el touchdown (6 puntos), el punto extra (1 o 2 puntos) y el gol de campo (3 puntos).

Con todos estos condimentos, el Super Bowl 2026 promete ser un espectáculo total, dentro y fuera del campo, con dos franquicias históricas que van por la gloria máxima de la NFL.