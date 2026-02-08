Ingresar
En vivo: New England Patriots y Seattle Seahawks chocan en la final del Super Bowl 2026: horario, TV y guía para entenderlo

La NFL define a su campeón en un encuentro que atraerá la atención mundial, no solo por el partido sino también por los shows musicales.

Hoy 19:10

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentarán este domingo en la final del Super Bowl 2026, en un duelo cargado de historia, revancha y ambición. Para Seattle será la oportunidad de saldar la cuenta pendiente tras la derrota de 2015, mientras que el equipo de Massachusetts irá por su séptimo título para transformarse en el máximo ganador de la NFL.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

