Desmantelaron una casa ilegal de apuestas en Chaco

El operativo se concretó en la madrugada de este domingo, cuando la Policía allanó un inmueble de la localidad de Pampa del Infierno y secuestró naipes, siete cajas de juegos, fichas de apuestas y más de 500.000 pesos.

Hoy 09:39

La Policía de Chaco desarticuló un centro ilegal de apuestas en la localidad de Pampa del Infierno. El operativo se realizó en horas de la madrugada de este domingo, en una propiedad ubicada en inmediaciones de la calle Quebracho, donde, luego de un allanamiento, los uniformados procedieron al secuestro de naipes, cajas de juegos, fichas de apuestas y dinero en efectivo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo se inició a partir de una denuncia anónima que recibió el Área de Lucha contra el Juego Ileal de Lotería Chaqueña, que alertaba acerca de la existencia de "partidas clandestinas del juego de mesa denominado ‘ferro’", indica el parte oficial de la fuerza provincial.

La investigación permitió a los agentes conocer que en el sitio se realizaban actividades ilícitas durante los fines de semana. En ese contexto, conforme a la orden emitida por el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña, alrededor de las 5, integrantes de la División Económicos y Leyes especiales irrumpieron en el inmueble y secuestraron 2.358 naipes de truco distribuidas en 59 mazos, $ 574.000 en efectivo, cuatro celulares, siete cajas de juegos y fichas de apuestas.

"Al momento del ingreso de las fuerzas de seguridad —que contaron con el apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) –, el principal investigado no se encontraba en la vivienda", detalla el informe.

Tras el despliegue, la causa fue caratulada supuesta infracción al artículo 301 bis del Código que sanciona la explotación de juegos de azar sin autorización. En paralelo, se continúa con las averiguaciones para dar con el paradero de los responsables.