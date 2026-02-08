Dramático momento en medio de un partido: un futbolista se desplomó, convulsionó y salió en ambulancia

El árbitro paró el encuentro y los compañeros de equipo pidieron asistencia médica urgente.

Flamengo goleó 7-1 a Sampaio Corrêa en el cierre de la fase de grupos del Campeonato Carioca, pero el contundente resultado quedó completamente en segundo plano por un episodio que generó preocupación y tensión en el estadio Maracaná.

A los 8 minutos del primer tiempo, Alexandre, futbolista de Sampaio Corrêa, se desplomó en la mitad de la cancha mientras disputaba una pelota por el sector derecho. El árbitro detuvo de inmediato el juego y tanto compañeros como rivales solicitaron asistencia médica urgente.

La situación fue alarmante: el jugador no solo cayó al césped, sino que además sufrió convulsiones, lo que encendió todas las alertas dentro del campo de juego. Alexandre fue inmovilizado, retirado en camilla y trasladado en ambulancia a un hospital cercano. El partido estuvo detenido durante casi 20 minutos y recién se reanudó a los 27 minutos, aunque la atención ya estaba puesta en la evolución del futbolista.

Horas más tarde, cerca de las 0.30 del domingo, el club Sampaio Corrêa llevó tranquilidad a través de un comunicado oficial. Informó que Alexandre fue sometido a distintos estudios médicos, los cuales descartaron lesiones cardiológicas y neurológicas. De todos modos, permanecerá internado en observación por al menos 24 horas, a la espera de los resultados de una resonancia magnética y análisis de sangre.

El episodio tuvo un fuerte impacto emocional, especialmente por el antecedente del jugador. En enero de 2024, Alexandre había sufrido un grave accidente de moto que estuvo a punto de dejarlo tetrapléjico. Tras una extensa recuperación, logró volver a jugar un año después y había relatado su experiencia en una entrevista con el medio brasileño ge.

En lo estrictamente deportivo, Flamengo cerró la fase de grupos en la cuarta posición del Grupo B y se clasificó a los cuartos de final del Campeonato Carioca, donde se medirá ante Botafogo.

Por su parte, Sampaio Corrêa finalizó en el último lugar y deberá disputar el cuadrangular por el descenso.