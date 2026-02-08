VIDEO: Ciro Messi imitó un festejo de Estudiantes de La Plata en un partido juvenil del Inter Miami

Ciro Messi, hijo de Lionel Messi y jugador de las divisiones juveniles del Inter Miami, fue protagonista de un video viral que rápidamente recorrió las redes sociales y generó múltiples reacciones en el fútbol argentino.

Luego de convertir un gol en un partido juvenil, Ciro festejó junto a un compañero con una celebración inspirada en el videojuego Fortnite, una secuencia que no pasó desapercibida. El motivo: el festejo fue una imitación directa del que realizaron Tiago Palacios y Edwin Cetré, futbolistas de Estudiantes de La Plata, en el clásico platense.

En las imágenes se observa cómo los juveniles se dan la mano, giran y luego caen al suelo, replicando con precisión la coreografía que Palacios y Cetré mostraron tras el triunfo 1-0 ante Gimnasia, en las semifinales del último Torneo Clausura. Aquella celebración, también vinculada al universo Fortnite, había tenido una fuerte repercusión en su momento.

La referencia despertó rápidamente la reacción de los hinchas del Pincha, que identificaron el festejo y lo hicieron tendencia, mezclando sorpresa, orgullo y curiosidad por la aparición del gesto en el fútbol juvenil de Estados Unidos.

Mientras tanto, el Inter Miami, equipo donde juega Lionel Messi y en el que Ciro da sus primeros pasos formativos, continúa con su pretemporada internacional, que incluye los siguientes compromisos:

Inter Miami CF 0-3 Club Alianza Lima

Inter Miami CF 2-1 Atlético Nacional

Inter Miami CF 2-2 Barcelona de Guayaquil

Inter Miami CF vs. Independiente del Valle | viernes 13 de febrero a las 22, en el Estadio Juan Ramón Loubriel, Bayamón, Puerto Rico

*Horarios correspondientes a la Argentina.