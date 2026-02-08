Manchester City se lo dio vuelta en el descuento al Liverpool y sigue prendido en la pelea

Los Ciudadanos se impusieron por 2-1 en Anfield en un partido que tuvo un cierre de locos.

Manchester City dio el golpe en Anfield y mantiene viva la pelea por la Premier League. En una noche cargada de emociones, el equipo de Pep Guardiola protagonizó una remontada de alto impacto y venció 2-1 a Liverpool por la fecha 25, para quedar a seis puntos del líder Arsenal.

El duelo fue intenso y parejo desde el inicio, con dominio alternado y escasos espacios. Liverpool parecía más cómodo en el desarrollo, mientras que el City buscaba imponer su clásica circulación. La paridad se rompió recién en el tramo final y con un gol que quedará en el recuerdo.

A los 74 minutos, Dominik Szoboszlai ejecutó un tiro libre extraordinario: derechazo potente, con efecto externo, que pegó en el palo y se metió para el 1-0, en un remate que evocó inevitablemente los históricos disparos de Roberto Carlos. Anfield explotó y los Reds parecían encaminarse a un triunfo clave.

Sin embargo, el golazo no fue suficiente. Diez minutos más tarde, el propio Szoboszlai participó de la jugada del empate al habilitar a Bernardo Silva, quien definió con precisión para el 1-1 y desató la reacción del conjunto visitante.

El cierre fue tan caliente como polémico. En tiempo de descuento, Erling Haaland convirtió el 2-1 tras la sanción de un penal muy discutido y marcó su primer gol en Anfield, sellando una victoria clave para el City en la lucha por el título.

La última escena dejó otra imagen fuerte. Con Alisson lanzado al ataque en busca del empate, Szoboszlai sujetó a Haaland cuando el noruego se iba solo hacia el arco vacío. Tras la revisión del VAR, el árbitro le mostró roja directa al húngaro, que se perderá las próximas fechas. En la misma revisión, además, fue anulado el tercer gol del City.

En el equipo local fue titular Alexis Mac Allister, que disputó un partido exigente en el mediocampo. Con este resultado, Manchester City se mantiene como escolta de Arsenal con 50 puntos, mientras que Liverpool quedó sexto con 39 unidades, tras dejar escapar un encuentro que parecía tener bajo control.