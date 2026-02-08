Nancy Dupláa celebró 19 años de matrimonio con Pablo Echarri

La pareja cumplió un nuevo año de amor y ella lo conmemoró con un posteo en las redes sociales.

Hoy 11:16

Este sábado, Nancy Dupláa y Pablo Echarri celebraron 19 años de casados, aunque su historia de amor comenzó años antes, cuando se conocieron durante las grabaciones de Los Buscas de Siempre. La pareja, que conforma uno de los vínculos más sólidos y admirados del espectáculo argentino, eligió la fecha para repasar su recorrido juntos y compartir con sus seguidores un emotivo posteo repleto de recuerdos, fotos y palabras de gratitud.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el mensaje que acompañó el carrete, Nancy escribió: “Feliz Aniversario Amor Mío. Celebro nuestro trabajo personal incansable. Gracias por hacernos mejores a los que estamos cerca tuyo. La última foto la puse porque me enamora hasta el extremo cada vez que la veo”.

Las imágenes seleccionadas por Nancy recorrieron distintos momentos de la relación: fotos retro de ambos en sus comienzos, retratos juntos en eventos, escenas familiares, gestos espontáneos de cariño y una postal donde Pablo Echarri conversa con Mirtha Legrand, observado con admiración por Nancy. El carrete también incluyó fotos de los dos abrazados, besos, miradas llenas de ternura y una imagen de los 90, con ambos luciendo looks de época.

El mensaje y las fotos reflejaron el amor, la admiración mutua y el agradecimiento por el camino recorrido, el crecimiento personal y la fortaleza de la pareja, que sigue eligiéndose y celebrándose después de casi dos décadas de matrimonio. Nancy y Pablo son padres de dos hijos en común, Morena y Julián, quienes completan la historia familiar que ambos celebran con orgullo.

La publicación no pasó desapercibida y cosechó cientos de comentarios de colegas y amigos famosos que se sumaron a la celebración.