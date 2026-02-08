Toky, un dogo argentino cordobés, hizo historia en el Westminster 2026

Se consagró como el mejor de la raza. El ejemplar brilló en el Westminster Kennel Club Dog Show 2026, el certamen canino más prestigioso del mundo.

El Dogo Argentino volvió a escribir este viernes una página histórica en la cinofilia mundial.

Toky, un ejemplar criado en la provincia de Córdoba, se consagró como “Mejor de la Raza” (Best of Breed) en el Westminster Kennel Club Dog Show 2026, celebrado en la ciudad de Nueva York, y puso nuevamente a la Argentina en lo más alto del escenario internacional.

La consagración se produjo durante la 150ª edición del prestigioso certamen, considerado el “Super Bowl” de las exposiciones caninas, donde solo compiten los mejores ejemplares del planeta.

Toky destacó por su porte, su estructura atlética, la armonía de sus movimientos y un temperamento equilibrado que cautivó a los jueces.

Un campeón con tonada cordobesa

Toky es producto del trabajo del criadero “El Totoral”, con base en Córdoba, y su triunfo representa la culminación de años de selección genética y crianza responsable. De promesa en las pistas locales, el dogo argentino pasó a convertirse en un referente global de la raza.

Especialistas y criadores destacaron que su victoria no es un hecho aislado, sino el reflejo del nivel que alcanzó la cría nacional, que hoy compite de igual a igual con las principales potencias cinófilas del mundo.

El “Olimpo” de las exposiciones caninas

El Westminster Dog Show, fundado en 1877, es la exposición canina más antigua y exigente de los Estados Unidos.

En su edición 2026, el evento se desarrolló en Nueva York, con instancias tanto en el Madison Square Garden como en el Javits Center, reuniendo a criadores y jueces de todo el mundo.

Obtener un Best of Breed en este contexto implica haber superado estándares extremadamente rigurosos en salud, morfología, carácter y comportamiento. Toky compitió dentro del Grupo de Trabajo (Working Group), donde logró imponerse frente a ejemplares de altísimo nivel internacional.

El legado del Dogo Argentino

El Dogo Argentino es la única raza creada en Argentina reconocida por la Federación Cinológica Internacional (FCI). Fue desarrollada en la década de 1920 por Antonio Nores Martínez, con el objetivo de obtener un perro funcional, fuerte, equilibrado y noble.

Con el paso del tiempo, la raza trascendió su origen como perro de caza mayor y se consolidó como un símbolo de identidad nacional y un compañero valorado en todo el mundo. El triunfo de Toky en Westminster 2026 revaloriza ese legado y fortalece la posición de los criadores argentinos en el mercado internacional.

Un hito para la cinofilia nacional

La consagración de Toky no solo suma un nuevo trofeo, sino que reafirma a la Argentina como potencia en la cría de perros de excelencia. El aplauso del público neoyorquino y el reconocimiento de los jueces internacionales marcaron un momento histórico para la raza.

Con esta victoria, Toky queda inscripto entre los grandes campeones del Westminster y se transforma en un verdadero embajador de cuatro patas, llevando la escarapela argentina a lo más alto del mundo canino.