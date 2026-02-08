Polémica: Laura Ubfal habló de más y reveló sin querer quién será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity

La panelista contó por error qué participante abandonará el reality.

Hoy 12:22

A pocas semanas de la gran final de MasterChef Celebrity, Laura Ubfal generó polémica al contar por error quién será el próximo eliminado del reality de cocina.

Al aire de La Linterna, el streaming de Bondi Live, la periodista metió la pata y habló de más. "Faltan dos semanas para terminar de grabar y al aire el 5 de marzo termina", comentó. Pero el verdadero bombazo llegó cuando la ex Gran Hermano, Flor Cabrera, recordó el último escándalo en el reality: "Ayer pasó en MasterChef lo de la crema y estuvo bastante enojado Miguel Ángel".

Fue en ese momento cuando Ubfal no pudo contenerse y lanzó: "Bueno, porque lo eliminaron, escuchame… ¡Ay, no se podía decir! Ay, bueno, ya todo el mundo lo sabe". Entre risas nerviosas, y sabiendo que acababa de spoilear a todos los fanáticos, remató: "Dejaron en suspenso, pero todo el mundo sabe que no van a sacar a Maxi López".

Piden que Emilia Attias sea expulsada

Emilia Attias se encuentra en el centro de un escándalo en MasterChef Celebrity tras ser acusada de robar un bowl con crema de Miguel Ángel Rodríguez, quien la había preparado para decorar su torta arcoíris. Aunque Attias no confesó el robo, los televidentes la señalaron como la culpable en redes sociales, con comentarios como “Tremenda ladrona” y “Echen a Emilia”.

La situación se intensificó cuando Laura Ubfal insinuó que Rodríguez sería el próximo eliminado del reality, lo que generó más indignación entre el público.