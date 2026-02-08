Para concentrarse en la agenda local: Javier Milei decidió no viajar el lunes a Estados Unidos

El Presidente suspendió su vuelo a Florida, donde iba a brindar un discurso en una cumbre que tendrá lugar en la residencia de su par de Estados Unidos Donald Trump.

Hoy 13:28

Javier Milei decidió no viajar el lunes a Estados Unidos para concentrarse en la agenda local. El Presidente suspendió su vuelo a Florida, donde iba a brindar un discurso en una cumbre que tendrá lugar en la residencia de su par de Estados Unidos Donald Trump. Desde la Casa Rosada confirmaron que participará del evento de manera virtual y que sí estará presente el 19 de febrero en la reunión inaugural del "Consejo de Paz" creado por el republicano para evitar conflictos en la Franja de Gaza.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció en su canal de WhatsApp los cambios en la agenda del Presidente: "En virtud de la cercanía con el viaje que estaba previsto para el día de mañana hacia EE.UU., donde participaría de diferentes actividades, el Presidente ha decidido suspender su participación presencial y abocarse a su agenda local. En las actividades que estaban previstas participará el Ministro de Desregulación y Transfomación del Estado, Federico Sturzenegger. El Presidente hará su intervención de manera virtual".

El Consejo de Paz fue creado por Trump para resolver conflictos internacionales, inicialmente el de Gaza y tendrá su primer encuentro el próximo 19 del corriente, en una reunión que tendrá entre sus ejes la recaudación de fondos para la reconstrucción de Gaza, devastada tras dos años de bombardeos por el conflicto con Israel.