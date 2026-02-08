Ingresar
Violencia en Mar del Plata: asesinaron a un joven a la salida de un boliche

El joven fue trasladado al hospital con lesiones graves, pero murió horas después producto de los golpes.

Hoy 16:24

Un trágico hecho policial ocurrió en la madrugada de este domingo en la zona de Batán, al sur de Mar del Plata, donde un hombre de 30 años murió tras ser agredido a golpes a la salida de un boliche, informaron fuentes oficiales. El momento quedó registrado en un video que circuló por las redes sociales, en el que se ve el momento de la golpiza, con una patada en la cabeza que terminó con la vida del joven en plena calle.

El hecho se registró en la intersección de la Colectora y la calle 132, cuando, por motivos que aún se investigan, se desató una pelea entre varias personas al salir de un local bailable. Producto de la agresión, la víctima sufrió heridas graves en el cráneo que resultaron fatales.

Tras el ataque, testigos alertaron a la policía y a los servicios de emergencia, y la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Pese a los esfuerzos médicos, los profesionales confirmaron su fallecimiento poco después de ingresar al centro asistencial.

Las autoridades policiales detuvieron en el lugar a un joven de 18 años, imputado por el delito de homicidio y a disposición de la Justicia, quien sería el principal sospechoso de la agresión. Asimismo, una mujer de **24 años fue demorada por intentar obstruir las pericias en la escena, según detallaron las fuentes.

La causa quedó bajo la instrucción del fiscal Leandro Arévalo, quien ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si hubo más participantes en la gresca. También se aguardan los resultados de la autopsia para precisar si se utilizó algún objeto contundente o si las lesiones se produjeron exclusivamente por golpes y caídas.

