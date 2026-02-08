“Me gustaría congelarme con este cuerpo y esta cara”, la frase de Julieta Poggio que dio que hablar

La ex participante de Gran Hermano reflexionó sobre la juventud y el miedo a envejecer.

Hoy 17:23

Julieta Poggio dijo que le da miedo envejecer. La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) respondió a las preguntas que sus seguidores le hicieron en Instagram y aseguró que “la juventud es el mejor momento de la vida”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las últimas horas, la bailarina y actriz habilitó una caja de preguntas para que los usuarios le consultaran lo que quisieran. Fue entonces que no quiso saber: “¿Te da miedo envejecer?”.

“Sí, sí, siempre lo digo y sé que puede sonar algo tonto, algo banal y que sé que mucha gente me va a responder esta historia dando un mensaje de vida”, sostuvo.

Historias

Y reafirmó: “Siento que la juventud es el mejor momento de la vida, donde el cuerpo te da para todo, tenés energía para todo, quizás no tenés tantas responsabilidades, ni sos padre ni madre, entonces todo es para vos, todos los placeres son para vos”.

“Como que siento que necesito hacer muchas cosas en mi vida antes de ser mamá, si algún día lo soy... O no sé, de ya ser más grande y no poder tener la energía que tengo ahora. Entonces ese es mi miedo, como que quiero vivir todo, todo, todo, todo ahora”, expresó.

A modo de cierre, aclaró: “Sé que la vida después también se pone linda y que hay un montón de etapas de la vida”. “Pero no sé, me gusta mucho la verdad tener esta edad. Me gustaría ser tipo un vampiro, seguir envejeciendo, pero congelarme ahora con este cuerpo y esta cara”, concluyó entre risas.