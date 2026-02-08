Lautaro Martínez intratable: gol, récord y podio histórico en el Inter

Lautaro Martínez volvió a escribir una página grande en la historia del Inter. El argentino convirtió en la goleada 5-0 ante Sassuolo como visitante y alcanzó los 171 goles con la camiseta nerazzurra, una cifra que lo ubica oficialmente entre los máximos goleadores del club. El Toro igualó la marca de Roberto Boninsegna y ya se subió al podio histórico de la institución.

El tanto llegó a los cinco minutos del segundo tiempo y significó el 3-0 parcial para el equipo que dirige Christian Chivu. Con esa definición, el bahiense reafirmó su peso en un Inter que pelea arriba y que tiene en su capitán a una referencia ofensiva constante. Cada gol suyo ya no es solo importante en lo deportivo, sino también en términos históricos.

Con 171 conquistas, Lautaro quedó únicamente por detrás de dos leyendas absolutas: Giuseppe Meazza, que suma 284, y Alessandro Altobelli, con 209. Entrar en esa lista de élite confirma la dimensión que alcanzó el argentino en Milán, donde ya es uno de los nombres más determinantes de la era moderna del club.

La goleada se construyó con autoridad colectiva. Yann Bisseck abrió el marcador, Marcus Thuram amplió la ventaja, luego llegó el gol del Toro y más tarde cerraron la cuenta Manuel Akanji y Luis Henrique. Con el triunfo, el Inter llegó a 58 puntos en la Serie A y estiró su ventaja en la cima del campeonato, mientras Lautaro sigue dejando una huella cada vez más profunda en la historia nerazzurra.