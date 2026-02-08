Julián Álvarez y su peor sequía en Europa: cuántos minutos sin goles lleva

La racha negativa ya superó ampliamente sus anteriores baches goleadores: los 590 minutos sin anotar con Manchester City en la temporada 23/24.

El arranque de 2026 está lejos de lo esperado para Julián Álvarez. Tras disputar 45 minutos en la derrota del Atlético de Madrid ante Betis por la 23ª fecha de La Liga, el delantero argentino llegó a 820 minutos consecutivos sin convertir, su peor registro desde que desembarcó en Europa en 2022.

Para encontrar el último gol del ex River hay que retroceder a diciembre de 2025. El 9 de ese mes marcó en el triunfo 3-2 ante PSV por la fase de liga de la Champions League, un tanto que hoy aparece como el punto de partida de su sequía más extensa. Desde entonces jugó ante Valencia, Girona, Real Sociedad, Real Madrid, Deportivo La Coruña, Alavés, Galatasaray, Mallorca, Bodo Glimt, Levante y Betis, sin poder romper el cero.

La racha negativa ya superó ampliamente sus anteriores baches goleadores: los 590 minutos sin anotar con Manchester City en la temporada 23/24 y otra seguidilla de 455 minutos en ese mismo ciclo. Números llamativos para un futbolista que venía de un año encendido.

Durante 2025, entre la Selección Argentina y el Atlético, Julián acumuló 60 partidos, con 30 goles y 13 asistencias, cifras que explican por qué su actual falta de gol genera sorpresa. Tras la caída ante Betis, Diego Simeone lo respaldó públicamente: “Confiamos en él, es un jugador importantísimo o el mejor que tenemos, y esperemos que nos pueda dar más cosas en los momentos más importantes que se vienen”. El mensaje del Cholo fue claro: la confianza sigue intacta, aunque la sequía ya entró en la historia personal del delantero.