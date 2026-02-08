Barracas Central busca su primer triunfo ante un Gimnasia de La Plata que quieres seguir de racha

El Guapo y el Lobo se miden este lunes en el estadio Claudio Tapia por la fecha 4. Los platenses llegan en alza y buscan prenderse arriba.

Hoy 07:00

Barracas Central y Gimnasia La Plata se enfrentarán este lunes desde las 17.00 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, en un cruce que puede empezar a marcar el rumbo de ambos en la tabla. El local necesita ganar para despegar, mientras que el Lobo quiere sostener su buen arranque.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo de Barracas viene de empatar 1-1 ante Deportivo Riestra y todavía no pudo celebrar en el campeonato. Con apenas 2 puntos, el Guapo sabe que hacerse fuerte en casa es una obligación para no quedar relegado en las primeras jornadas. El funcionamiento mostró altibajos y el duelo ante Gimnasia aparece como una prueba exigente.

Del otro lado, Gimnasia llega con confianza tras el triunfo 3-1 frente a Aldosivi. El conjunto platense suma 6 puntos y arrastra una sensación positiva desde lo futbolístico, con un ataque que respondió y una idea que empieza a consolidarse. Una victoria lo dejaría bien posicionado en la pelea de la zona.

Se espera un partido intenso, con necesidades distintas pero urgencias compartidas. Barracas va por su primer golpe del torneo y Gimnasia quiere confirmar su levantada. En el Tapia, hay puntos que pueden pesar más de lo que indica la fecha.