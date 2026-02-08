Barracas Central venció a Gimnasia y obtuvo su primer triunfo en el Apertura

El Guapo se impuso por 2-0, con goles de Jappert y de Tapia de tiro libre, en condición de local por la cuarta fecha de la Zona B.

Barracas Central derrotó 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en un encuentro donde la pelota parada fue decisiva, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026.

El Guapo abrió el marcador a los 34 minutos del primer tiempo con un gol del defensor Kevin Jappert, tras una acción derivada de un tiro de esquina, y liquidó el partido a los 16 del complemento mediante un tiro libre preciso de Iván Tapia, figura clave de la tarde.

En el arranque, el local avisó rápido. Al primer minuto, Norberto Briasco condujo por el medio y sacó un remate lejano, que se fue alto y desviado. Gimnasia respondió a los 10, con una buena jugada individual de Jeremías Merlo, que encaró desde la izquierda hacia el centro y sacó un disparo bajo y cruzado, apenas afuera del palo derecho de Marcelo Miño.

Un minuto más tarde, Alexis Steimbach tiró un centro tras una pared, que se desvió en Rodrigo Insua y se cerró peligrosamente al primer palo, obligando a Miño a una buena reacción para evitar la caída de su arco.

La apertura del marcador llegó a los 34 minutos, cuando Iván Tapia ejecutó un córner cerrado al segundo palo, se produjeron varios cabezazos en el área chica y la pelota quedó suelta para que Jappert definiera de primera, con un remate alto que decretó el 1-0.

En el complemento, Barracas volvió a llegar a los cinco minutos, con un remate de media distancia de Insua, bajo y centralizado, que controló sin problemas Nelson Insfrán. El segundo golpe llegó a los 16, cuando Tapia sorprendió con un tiro libre lejano, potente y al primer poste, para el 2-0.

Cinco minutos después, el Guapo estuvo cerca del tercero con un pase filtrado que dejó mano a mano a Gonzalo Maroni, aunque el enganche definió ancho por el primer palo. La visita respondió a los 28, con un tiro libre que Renzo Giampaoli cabeceó al segundo palo, pero la pelota dio en el costado externo de la red.

Gimnasia volvió a aproximarse a los 33 minutos, cuando Maximiliano Zalazar encaró por derecha, amagó el centro y sacó un remate bajo al primer palo, bien contenido por Miño, que desvió al córner.

Con este triunfo, Barracas Central alcanzó la décima posición de la Zona B con cinco puntos, mientras que el equipo de Fernando Zaniratto quedó quinto con seis unidades, producto de dos triunfos como local y dos derrotas como visitante.

En la próxima fecha, los dirigidos por Rubén Darío Insua visitarán a Rosario Central el domingo 15 de febrero a las 22.00, mientras que Gimnasia será local en una nueva edición del Clásico platense, recibiendo a Estudiantes el mismo domingo desde las 17.00.