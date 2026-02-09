Estudiantes quieres estirar su invicto ante un necesitado Deportivo Riestra

Se miden desde las 19:15 en el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura,

Hoy 07:01

Estudiantes y Deportivo Riestra se enfrentarán este lunes desde las 19.15 en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. El encuentro será televisado por TNT Sports. El Pincha quiere aprovechar la localía, mientras que la visita necesita sumar para salir del fondo.

El equipo de Eduardo Domínguez llega séptimo en la Zona A, a tres puntos del líder, y atraviesa un buen momento anímico tras su victoria ante Boca. Estudiantes intentará sostener ese envión en casa, donde suele hacerse fuerte, con la idea de prenderse en los puestos de arriba desde el arranque del campeonato.

Del otro lado, Riestra, dirigido por Gustavo Benítez, aparece en la decimocuarta posición y está a siete unidades de la cima. El conjunto visitante necesita reaccionar y buscará dar el golpe en La Plata para empezar a cambiar su panorama en el torneo.

Será un duelo con objetivos claros: Estudiantes quiere consolidarse en la pelea y Riestra necesita puntos urgentes. En el Hirschi, ambos se juegan más que una fecha temprana.