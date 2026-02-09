Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 FEB 2026 | 26º
X
Somos Deporte

Estudiantes quieres estirar su invicto ante un necesitado Deportivo Riestra

Se miden desde las 19:15 en el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura,

Hoy 07:01

Estudiantes y Deportivo Riestra se enfrentarán este lunes desde las 19.15 en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. El encuentro será televisado por TNT Sports. El Pincha quiere aprovechar la localía, mientras que la visita necesita sumar para salir del fondo.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo de Eduardo Domínguez llega séptimo en la Zona A, a tres puntos del líder, y atraviesa un buen momento anímico tras su victoria ante Boca. Estudiantes intentará sostener ese envión en casa, donde suele hacerse fuerte, con la idea de prenderse en los puestos de arriba desde el arranque del campeonato.

Del otro lado, Riestra, dirigido por Gustavo Benítez, aparece en la decimocuarta posición y está a siete unidades de la cima. El conjunto visitante necesita reaccionar y buscará dar el golpe en La Plata para empezar a cambiar su panorama en el torneo.

Será un duelo con objetivos claros: Estudiantes quiere consolidarse en la pelea y Riestra necesita puntos urgentes. En el Hirschi, ambos se juegan más que una fecha temprana.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Estudiantes de La Plata Deportivo Riestra

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Brutal ataque familiar: dos hermanas golpearon a su madre y le sacaron dinero para drogarse
  2. 2. Liberaron a 35 presos políticos en Venezuela, entre ellos dirigentes cercanos a María Corina Machado
  3. 3. Flores, chocolates y propuestas originales: qué regalar y cuánto cuesta sorprender en San Valentín
  4. 4. Este lunes trasladarán a Bastián a una clínica privada tras estabilizar su salud
  5. 5. Green Day prendió fuego la apertura del Super Bowl 60 con un repertorio de grandes éxitos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT