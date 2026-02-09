Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 FEB 2026 | 26º
X
Somos Deporte

Lanús choca ante Talleres con el objetivo de mantenerse en los primeros puestos

Se miden desde las 19:15 en el marco de la cuarta fecha del Apertura.

Hoy 07:03

Lanús y Talleres se enfrentarán este lunes desde las 19.15 en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. El Granate es uno de los punteros de la Zona A con 7 puntos y buscará seguir arriba, mientras que la T necesita recuperarse en el campeonato.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo de Mauricio Pellegrino arrancó el torneo con alto vuelo: venció 3-2 a San Lorenzo y 2-1 a Unión, aunque en la fecha pasada se le escapó el triunfo ante Instituto, que igualó 2-2 con un gol agónico en el minuto 93. Con la Recopa Sudamericana en el horizonte, Lanús apunta a hacerse fuerte de local para sostener su protagonismo.

Talleres comenzó con una victoria ante Newell’s, pero luego sufrió caídas consecutivas frente a Vélez y Platense. El miércoles avanzó en Copa Argentina, aunque con sufrimiento: recién en el tiempo adicionado pudo quebrar a Argentino de Merlo con goles de Giovanni Baroni y Valentín Depietri. El equipo de Carlos Tevez busca trasladar ese envión al torneo local.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Talleres: Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Báez; Matías Galarza, Martín Río; Rick, Mateo Cáceres, Valentín Depietri; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Talleres de Córdoba Club Atlético Lanús

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Brutal ataque familiar: dos hermanas golpearon a su madre y le sacaron dinero para drogarse
  2. 2. Liberaron a 35 presos políticos en Venezuela, entre ellos dirigentes cercanos a María Corina Machado
  3. 3. Flores, chocolates y propuestas originales: qué regalar y cuánto cuesta sorprender en San Valentín
  4. 4. Este lunes trasladarán a Bastián a una clínica privada tras estabilizar su salud
  5. 5. Green Day prendió fuego la apertura del Super Bowl 60 con un repertorio de grandes éxitos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT