Lanús choca ante Talleres con el objetivo de mantenerse en los primeros puestos

Lanús y Talleres se enfrentarán este lunes desde las 19.15 en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. El Granate es uno de los punteros de la Zona A con 7 puntos y buscará seguir arriba, mientras que la T necesita recuperarse en el campeonato.

El equipo de Mauricio Pellegrino arrancó el torneo con alto vuelo: venció 3-2 a San Lorenzo y 2-1 a Unión, aunque en la fecha pasada se le escapó el triunfo ante Instituto, que igualó 2-2 con un gol agónico en el minuto 93. Con la Recopa Sudamericana en el horizonte, Lanús apunta a hacerse fuerte de local para sostener su protagonismo.

Talleres comenzó con una victoria ante Newell’s, pero luego sufrió caídas consecutivas frente a Vélez y Platense. El miércoles avanzó en Copa Argentina, aunque con sufrimiento: recién en el tiempo adicionado pudo quebrar a Argentino de Merlo con goles de Giovanni Baroni y Valentín Depietri. El equipo de Carlos Tevez busca trasladar ese envión al torneo local.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Talleres: Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Báez; Matías Galarza, Martín Río; Rick, Mateo Cáceres, Valentín Depietri; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.