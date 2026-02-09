Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 FEB 2026 | 26º
X
Locales

El Centro Municipal de Educación para el Arte dictará un taller de bombo legüero

Se convoca a quienes asistan, a llevar sus bombos legüeros. No se requiere experiencia previa.

Hoy 01:31

La Municipalidad de la Capital, a través del Centro Municipal de Educación (CEA) para el Arte invitó a participar del Taller de Bombo Legüero para toda la familia, a realizarse los días lunes y miércoles en el horario de 18 a 19.30 en la sede del CEA.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Dará inicio el día lunes 9 de febrero y será un viaje musical por los ritmos de nuestro folklore. Recreando la esencia de este instrumento nativo, revalorizando su presencia y compartiendo su enorme legado con el mundo. Además, se tendrá en cuenta posiciones del bombo y modos de ejecución.

Se convoca a quienes asistan, a llevar sus bombos legüeros. No se requiere experiencia previa.

Los encuentros estarán coordinados por Ramiro Juarez Ley y será libre y gratuito.

Por consultas, pueden concurrir personalmente a la sede de calle Córdoba 254 o al teléfono fijo 6029347.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Brutal ataque familiar: dos hermanas golpearon a su madre y le sacaron dinero para drogarse
  2. 2. Liberaron a 35 presos políticos en Venezuela, entre ellos dirigentes cercanos a María Corina Machado
  3. 3. Flores, chocolates y propuestas originales: qué regalar y cuánto cuesta sorprender en San Valentín
  4. 4. Este lunes trasladarán a Bastián a una clínica privada tras estabilizar su salud
  5. 5. Green Day prendió fuego la apertura del Super Bowl 60 con un repertorio de grandes éxitos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT