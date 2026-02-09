El Centro Municipal de Educación para el Arte dictará un taller de bombo legüero

Se convoca a quienes asistan, a llevar sus bombos legüeros. No se requiere experiencia previa.

La Municipalidad de la Capital, a través del Centro Municipal de Educación (CEA) para el Arte invitó a participar del Taller de Bombo Legüero para toda la familia, a realizarse los días lunes y miércoles en el horario de 18 a 19.30 en la sede del CEA.

Dará inicio el día lunes 9 de febrero y será un viaje musical por los ritmos de nuestro folklore. Recreando la esencia de este instrumento nativo, revalorizando su presencia y compartiendo su enorme legado con el mundo. Además, se tendrá en cuenta posiciones del bombo y modos de ejecución.

Se convoca a quienes asistan, a llevar sus bombos legüeros. No se requiere experiencia previa.

Los encuentros estarán coordinados por Ramiro Juarez Ley y será libre y gratuito.

Por consultas, pueden concurrir personalmente a la sede de calle Córdoba 254 o al teléfono fijo 6029347.