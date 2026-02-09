Ingresar
Calidad de Vida de la Municipalidad informó los barrios que se fumigarán en la semana

El lunes se trabajará en los barrios Villa del Carmen, Nestor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Industria y Santa Lucía.

Hoy 01:33

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad continúa con su programa de prevención anual al informar los barrios que serán alcanzados esta semana con el cronograma de fumigaciones.

El martes las tareas se realizarán en los barrios Siglo XX, Siglo XXI, Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles será el turno de los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera, Junta e Inmigrantes.

El jueves las pulverizaciones serán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes está prevista la fumigaciones en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bruno Volta y Mosconi.

