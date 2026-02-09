Santiago es Tu Río de la Municipalidad tuvo otro fin de semana con presencia multitudinaria

Durante el domingo se presentaron los integrantes de la murga Los Ilustres del Carnaval, con su colorido espectáculo.

Santiago es tu Río, organizado por la Municipalidad de la Capital, tuvo nuevamente una gran convocatoria de familias y vecinos en general este fin de semana que participaron de diversas actividades recreativas en el predio ubicado en avenida Luis Lescano y Alsina.

Durante el domingo se presentaron los integrantes de la murga Los Ilustres del Carnaval, con su colorido espectáculo. También estuvieron profesores de ritmos latinos de distintas ciudades de la provincia, quienes dieron clases abiertas para todo público.

A ello se sumó una jornada de camaradería entre las escuelas Jii Jitsu Barizilian de la fueron parte Mirmidones, Team Infernales, Dojo Yuki, Dojo Golden Warriors y Equipo Carlos Torres. El tuvo la fiscalización de la Asociación Santiagueña de Jiu Jitsu y Luta Livre.

De esta manera, Santiago es tu Río continúa convocando a representantes de instituciones y entidades para mostrar sus actividades culturales y deportivas.

Además de las propuestas de los fines de semana destinada a todas las edades, como las clases abiertas de baile, paseos gratuitos en bicicletas eléctricas, feria de emprendedores locales, experiencias de realidad virtual, juegos mecánicos y espacios para compartir.