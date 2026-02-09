Los argentinos ya conocen las criptomonedas, pero el verdadero desafío es el uso cotidiano

Hace falta mayor educación financiera para dar un salto de calidad en cuanto a la adopción.

Hoy 06:45

Por Patricio Mesri, en TN

La Argentina se convirtió, casi sin proponérselo, en uno de los mercados cripto más relevantes de América Latina y del mundo. No por moda ni por entusiasmo tecnológico, sino por necesidad. En un contexto marcado por alta inflación, controles de capital y una incertidumbre financiera persistente, millones de personas encontraron en los activos digitales una herramienta concreta para preservar valor y operar fuera de las limitaciones del sistema tradicional.

El último World Crypto Rankings 2025, elaborado por Bybit, confirma esta realidad: Argentina ocupa el puesto 30 a nivel global y sigue siendo uno de los mercados cripto más activos de la región. El país muestra un desempeño particularmente sólido en uso transaccional, donde se ubica en el puesto 20 del mundo, y en preparación institucional, con un destacado lugar 17. No es casualidad. Las stablecoins se utilizan de forma extendida tanto para ahorro como para gastos cotidianos, y Argentina se posiciona dentro del top 15 global en volumen de transacciones, tanto centralizadas como descentralizadas, además de figurar entre los principales países en flujos de stablecoins, una herramienta clave para quienes buscan mayor estabilidad en su vida financiera cotidiana.

Si bien en los últimos años se repitió con frecuencia que cerca del 20% de los argentinos “usa criptomonedas”, ese número, en rigor, engloba a quienes alguna vez realizaron una transacción, probaron una billetera digital o compraron cripto de manera indirecta a través de un amigo o familiar.

Es un dato relevante, pero no equivale a adopción real. Cuando se analiza quiénes efectivamente adquirieron criptoactivos, los mantuvieron en el tiempo y los utilizaron de forma activa como parte de su economía personal, el universo se reduce significativamente. En Argentina, ese grupo ronda más bien el 5% de la población. Esa es la cifra que verdaderamente importa para medir impacto económico, profundidad de mercado y madurez del ecosistema.

Bitcoin atraviesa un período de correcciones al igual que otros activos tradicionales como el oro o la plata. Se comporta de manera muy similar a un commodity y también atraviesa movimientos de rotación a la baja que responden a la misma lógica del mercado, con la salvedad de que es un activo naturalmente más dinámico, con menos de 20 años de historia. Probablemente no sea una moneda en el sentido clásico, pero sí se encamina a consolidarse como una reserva de valor. Ese es un proceso que no ocurre de un día para el otro.

También es importante desarmar algunos mitos. Uno de los más frecuentes es asociar automáticamente criptomonedas con estafas. Los datos muestran que existen más fraudes reportados en el sistema financiero tradicional que en el ecosistema cripto cuando se opera a través de plataformas reguladas y con estándares de compliance robustos. El problema no es la tecnología, sino la falta de educación financiera y la informalidad con la que muchas veces se aborda.

Argentina ya resolvió el problema más difícil: la adopción. El paso que sigue es la utilidad cotidiana, consciente y sostenible. Eso requiere educación, productos simples y una integración real con la economía diaria. Argentina tiene todo para dar ese salto.