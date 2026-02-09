Un hombre de 56 años murió tras el ataque de un enjambre de abejas en Córdoba

Ocurrió en el interior provincial, en la localidad de Las Arrias, departamento Tulumba.

Hoy 08:00

Un hombre de 56 años falleció este domingo por la tarde luego de ser atacado por un enjambre de abejas en la localidad de Las Arrias, departamento Tulumba, según informó la Policía de Córdoba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió sobre avenida San Martín, donde la víctima sufrió múltiples picaduras. El hombre habría sido alérgico, lo que agravó el cuadro tras el ataque.

Tras el episodio, fue asistido y trasladado de urgencia por bomberos voluntarios al hospital local. Sin embargo los médicos constataron su fallecimiento.

Según se indicó oficialmente, la muerte se produjo como consecuencia de un shock cardiorrespiratorio irreversible y anafiláctico provocado por las picaduras.

Medios locales afirmaron que el trágico suceso ocurrió cuando trató de espantar a las abejas que estaban picando a un caballo.

En el caso interviene la Fiscalía de Deán Funes, a cargo de la fiscal Natasha Sánchez, que investiga las circunstancias del hecho.