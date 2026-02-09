Ingresar
Dos jóvenes perdieron la vida en un violento choque frontal en una ruta de Córdoba

El hecho sucedió en horas de la madrugada sobre la ruta nacional 9.

Hoy 08:11

Dos jóvenes, de 22 y 23 años, murieron este lunes a la madrugada tras protagonizar un violento choque frontal entre una motocicleta y un automóvil sobre la ruta nacional 9 sur, a la altura del kilómetro 590, en jurisdicción de la ciudad de Oncativo.

El fatal accidente se produjo durante la noche e involucró a una moto de 125 cc en la que se desplazaban las víctimas y a un automóvil conducido por un hombre de 68 años, que viajaba acompañado por dos personas de 62 y 88 años.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes del vehículo fueron trasladados a distintos centros de salud de la región con lesiones de carácter leve.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos policiales y dotaciones de bomberos de Oncativo y Oliva. Debido a las tareas de rescate y peritajes, la calzada permaneció totalmente cortada durante varias horas.

Las causas que derivaron en el choque frontal son materia de investigación.

TEMAS Cordoba

