Dos jóvenes perdieron la vida en un violento choque frontal en una ruta de Córdoba

El hecho sucedió en horas de la madrugada sobre la ruta nacional 9.

Hoy 08:11

Dos jóvenes, de 22 y 23 años, murieron este lunes a la madrugada tras protagonizar un violento choque frontal entre una motocicleta y un automóvil sobre la ruta nacional 9 sur, a la altura del kilómetro 590, en jurisdicción de la ciudad de Oncativo.

El fatal accidente se produjo durante la noche e involucró a una moto de 125 cc en la que se desplazaban las víctimas y a un automóvil conducido por un hombre de 68 años, que viajaba acompañado por dos personas de 62 y 88 años.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes del vehículo fueron trasladados a distintos centros de salud de la región con lesiones de carácter leve.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos policiales y dotaciones de bomberos de Oncativo y Oliva. Debido a las tareas de rescate y peritajes, la calzada permaneció totalmente cortada durante varias horas.

Las causas que derivaron en el choque frontal son materia de investigación.