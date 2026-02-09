Córdoba: cayó una pareja con casi 6 mil dosis de droga en su casa

La FPA desbarató un punto de venta en un barrio de la capital. Los detenidos cuentan con antecedentes penales.

Hoy 08:31

En el marco de una investigación que se extendió durante un mes, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron a una pareja dedicada al narcomenudeo y secuestraron una importante cantidad de estupefacientes en la ciudad de Córdoba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento fue ordenado por el Ministerio Público Fiscal y se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Lucrecio Vásquez, entre Cochuna y Bernardo Bustamante, en barrio Ampliación Yapeyú. Allí fueron aprehendidos una mujer de 31 años y un hombre de 23.

Durante el allanamiento, los investigadores incautaron 5.438 dosis de marihuana, distribuidas en ladrillos, trozos y envoltorios, además de 117 dosis de cocaína y diversos elementos vinculados a la comercialización de drogas.

Según se informó oficialmente, la pareja vendía estupefacientes desde su propio domicilio y lo hacía durante un amplio margen horario, atendiendo prácticamente todo el día. Además, ambos contaban con antecedentes penales.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, los detenidos y todo lo secuestrado fueron trasladados a sede judicial. La pareja quedó imputada por Comercialización de Estupefacientes y Tenencia con Fines de Comercialización.