Choya: un hombre fue mordido por un perro y acuchillado por su dueño

El agresor y la víctima mantienen diferencias desde hace meses. La Justicia ya tomó declaraciones y sigue investigando.

Hoy 09:31

En el paraje El Salvador, en Choya, un hombre fue atacado por un perro y luego acuchillado por el propietario del animal, con quien mantenía diferencias desde hace varios meses, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió durante el fin de semana cuando la víctima, identificada como Montes, caminaba por un camino rural y fue interceptado por Toloza, quien se desplazaba acompañado de su perro. En ese contexto, se desató una nueva discusión entre ambos.

Según el relato de testigos y la denuncia radicada, en el momento de mayor tensión Toloza habría provocó al animal, que mordió a Montes en la rodilla derecha. Luego, y ya con el conflicto escalado, el agresor habría sacado un cuchillo y lo lesionó en el hombro izquierdo y el glúteo derecho.

Tras el ataque, Montes formalizó la denuncia ante la policía y se inició una investigación judicial. La Justicia dispuso la incorporación del certificado médico y la toma de declaración testimonial a la concubina de la víctima y a un vecino que presenció el hecho.

La policía continúa con las averiguaciones y busca avanzar sobre el acusado, que aún permanece en la zona con el perro. La víctima, por su parte, aseguró que Toloza representa un “peligro suelto” y se mostró preocupado por la falta de consecuencias hasta el momento.