La Luna en fase menguante iluminó el cielo santiagueño en una semana inestable

El satélite natural se observa con un 50% de iluminación y acompaña también durante el día, en una semana marcada por nubosidad e inestabilidad.

Hoy 12:11

La Luna, nuestro único satélite natural, atraviesa actualmente su fase menguante, con un nivel de iluminación cercano al 50%, ofreciendo un espectáculo visible tanto en horas nocturnas como durante el día.

Luna Menguante

Aunque muchas veces estamos acostumbrados a verla como una compañera de la noche, esta etapa del ciclo lunar permite apreciarla también en el cielo diurno, recordándonos que no “le falta” nada: simplemente es una invitación a observarla con atención y valorar su presencia constante sobre nuestras cabezas.

En estos días, su imagen coincide con el inicio de una semana en la que se espera posible inestabilidad y nubosidad, algo que algunos asocian de manera simbólica a la fase lunar, aunque se trata solo de una coincidencia meteorológica y no de un anuncio real de lluvias.

El registro fue realizado con un telescopio refractor 70x400, utilizando un ocular de 20 mm, logrando captar con claridad el detalle de esta fase menguante que sigue acompañando el ritmo del año.

Las imágenes fueron proporcionadas por Dante Farías, aficionado en astronomía, quien las envió a Diario Panorama para compartir este momento especial del cielo santiagueño.