El municipio recordó la ubicación de las Estaciones Ambientales y su uso correcto

Se recuerda a los vecinos no depositar ramas, escombros o residuos voluminosos dentro de los mismos.

Hoy 14:05

La Secretaría de Servicios Públicos de la municipalidad de La Banda, recordó a los vecinos donde se encuentran ubicadas las Estaciones Ambientales, destinadas a mejorar la gestión de residuos y a mantener más limpia la ciudad.

En este sentido, el secretario de Servicios Públicos, Christian Mendoza recordó que los puntos estratégicos donde se encuentran distribuidas estas Estaciones Ambientales son: Obrador Dorrego, situado en Dorrego Nº 959; el Obrador San Carlos en San Carlos Nº 550; el Obrador San Fernando en Av. Raúl Alfonsín (Calle 7) y Canal; y en el Obrador Misky Mayu sobre Ruta 1 frente a la Capilla Santa Clara.

Cabe recordar, que entre los consejos que se brindar para un uso adecuado de los contenedores los residuos siempre dentro del contenedor. No depositar ramas, escombros o residuos voluminosos dentro de los mismos. Asimismo, se recomienda cuidar las tapas de los contenedores para reguardar los residuos.

En este sentido, Christian Mendoza, señaló: “La limpieza e higiene de la ciudad es un asunto de todos. Si las instituciones como el municipio y cada uno de los vecinos se comprometen a realizar las tareas antes mencionadas, seguramente tendremos la ciudad que tanto anhelamos los bandeños”.