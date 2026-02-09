“Todos a llevar sus ahorros al banco”: la arenga de Caputo por el nuevo blanqueo que recibió la chicana de una senadora K

El ministro convocó a los ahorristas a sumarse al Régimen de Inocencia Fiscal, que entró en vigencia este lunes.

Hoy 20:15

Tras la reglamentación del Régimen de Inocencia Fiscal, que entró en vigencia este lunes, Luis Caputo convocó "a todos a llevar sus ahorros al banco". El mensaje del ministro de Economía tuvo una rápida respuesta irónica de parte de la senadora Juliana Di Tullio, quien le sugirió que él haga lo propio. "Traé la que tenés afuera y ponela en el Banco Nación", le dijo.

El intercambio de mensajes tuvo como punto de partida la publicación que hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la que indicó que la nueva normativa que apunta a "sacar los dólares del colchón" ya está vigente.

"Durante años, la política expulsó a millones de argentinos del sistema y después los castigó por intentar cuidar sus ahorros. Cambio de época: ahora lo tuyo es tuyo", señaló en su cuenta de X el ex vocero presidencial.

Durante la tarde, el titular de Hacienda se hizo eco del anuncio y llamó a la ciudadanía a sumarse al blanqueo y a depositar los billetes en los bancos. "Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco", arengó en un mensaje publicado en X.

Según argumentó el titular del palacio de Hacienda, "esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico".

"Podríamos bajar más rápidamente impuestos, ser más competitivos, que aumente el empleo, y que haya mejores salarios", agregó como puntos a favor de la nueva medida y remarcó que los ahorristas, además, "cobrarían un interés por sus dólares".

El llamado de Caputo enseguida generó comentarios de aprobación entre sus seguidores, pero también otros de rechazo y en tono sarcástico. En ese sentido se expresó Juliana Di Tullio, que compartió el posteo del ministro y le hizo una recomendación.

"Hay que dar el ejemplo Toto! Traé la que tenés afuera y ponela en el Banco Nación", expresó la senadora ultra kirchnerista, que finalizó su breve escrito con el emoticón de un pulgar para arriba.

Según su última declaración jurada de bienes, que abarca el período 2024, el ministro de Economía tiene en el exterior depósitos por $ 5.821.007.271,24. En rigor, aunque el dinero no esté específicamente colocado en moneda nacional, la Ley lo obliga a hacer la conversión para su presentación anual.

Haciendo la conversión al tipo de cambio oficial, que el 29 de julio de 2025 –fecha en que Caputo presentó su última declaración jurada-, se posicionaba en $1.300 para la venta, sus depósitos equivaldrían a unos 4.477.697,90 dólares. A ese número, hay que sumarle $1.870.751.871,87 -alrededor de 1.406.580,35 dólares, también al cambio oficial del momento-, que en ese momento tenía invertidos con la firma Ancora Investments.

El blanqueo, aprobado a fines de diciembre en el Congreso, había sido anunciado por Caputo y Adorni el 22 de mayo del año pasado. En aquel entonces, el titular de Economía tuvo un cruce con un periodista que le preguntó si él traería "los dólares debajo del colchón".

"Tener dólares en el exterior está permitido. No es tenerlos en el colchón como estás sugiriendo, que son no declarados. No estás entendiendo cómo se usa. Te referiste mal. Nosotros promovemos la libertad, el que quiera traerlos, que lo traiga. Esta medida apunta a darle más libertad a quienes tienen dólares no declarados o lo que sea", respondió enojado el funcionario.