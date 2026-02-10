Rosario: policías se acuartelaron tras un enfrentamiento interno por reclamos salariales

La protesta derivó en choques entre efectivos y un fuerte operativo que mantuvo calles cortadas durante la madrugada. La tensión sigue latente.

Hoy 07:14

Policías de Rosario llevaron adelante una nueva protesta salarial junto a sus familiares, se enfrentaron con sus propios compañeros y se acuartelaron.

Los reclamos comenzaron durante la madrugada de este martes con un reclamo frente a la Jefatura de Policía. Allí, los efectivos de la fuerza de Santa Fe que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a los reclamos que estaban realizando sus allegados.

Los mismos solicitaban mejoras en los sueldos y condiciones laborales. La medida de fuerza se replicó en la Capital provincial, en dónde los patrulleros rodearon la Casa de Gobierno.

Sin embargo, en Rosario la situación se descontroló con el correr de las horas. En medio de las protestas, se ordenó el avance de la fuerza contra los manifestantes. De esta manera, los propios agentes terminaron enfrentándose con sus compañeros.

A causa de ello, el grupo que reclamaba comenzó a hacer sonar las sirenas de patrullas y motos y se produjo un acuartelamiento que incluyó el corte de las calles.

La movilización original exigía una recomposición salarial urgente ante la pérdida del poder adquisitivo del sector. La violenta secuencia quedó registrada por varios testigos que muestra la violencia de la situación.

Lejos de que la situación haya sido controlada, los reclamos continúan en el resto de la provincia y hay tensión acerca de la resolución del conflicto y ante la falta de policías realizando sus funciones.

En las últimas horas, el reclamo no solo se llevó adelante por el sueldo básico, sino también por el cese de las sanciones administrativas contra quienes participaron de la movilización inicial.