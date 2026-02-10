En la previa del debate por la reforma laboral, el Gobierno reúne a su mesa política

El encuentro está previsto para las 11 de la mañana en Casa Rosada y será encabezado por Karina Milei.

Hoy 07:22

La mesa política del Gobierno se reúne este martes a las 11 en Casa Rosada, en un encuentro encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la antesala del inicio en el Senado del debate del proyecto de reforma laboral y también de cara al tratamiento del régimen penal juvenil.

Del mismo participarán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

La reunión se realizará en la previa del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara alta, donde el oficialismo busca avanzar hacia la media sanción para que el proyecto continúe su trámite en Diputados.

Para la gestión libertaria, la iniciativa es central de cara a la segunda etapa del mandato, con el objetivo de que comiencen a regir reformas clave que el Gobierno considera determinantes para el futuro de su proyecto político.

En paralelo, también avanza el debate por el proyecto que propone bajar a 13 o 14 años la edad de imputabilidad de los menores que cometen delitos, otra reforma que la Casa Rosada impulsa para que entre en vigencia lo antes posible.

Según estimaciones parlamentarias, este miércoles el tema sería dictaminado en un plenario de comisiones en Diputados y el jueves llegaría al recinto para su debate en sesión.