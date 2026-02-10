Estados Unidos destruyó otra embarcación ligada al narcotráfico en el Pacífico

El operativo se realizó en aguas internacionales y dejó al menos dos muertos, según informaron autoridades militares.

Hoy 07:28

El Comando Sur de Estados Unidos anunció este lunes el ataque contra una lancha supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico. Durante el operativo, dos tripulantes murieron y otro logró sobrevivir.

Las fuerzas armadas estadounidenses detallaron que la Guardia Costera activó el sistema de búsqueda y rescate luego del ataque para socorrer al tripulante que sobrevivió al operativo.

En su cuenta de X, el Comando Sur informó que el operativo fue ordenado por el general Francis L. Donovan, quien está a cargo de esta división militar desde el pasado 5 de febrero.

El ataque contra la lancha, que se suma a otros 40 similares realizados en aguas internacionales desde agosto de 2025, fue ejecutado en una “conocida ruta del narcotráfico“, de acuerdo con la misma fuente.

Posteo

Este mismo lunes, Estados Unidos también anunció el bombardeo a un submarino en conjunto con fuerzas armadas de Colombia en el Pacífico. En ese sentido, confirmó la destrucción de 10 toneladas de cocaína y la detención de cuatro sospechosos.

El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales empezó en el Caribe y fue la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EE.UU. detuvo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas, para trasladarlos a una cárcel federal de Nueva York.