Desbaratan un invernadero narco en La Banda: 1.200 plantas de marihuana y un detenido

El operativo fue llevado a cabo por personal de Gendarmería Nacional, con allanamientos en una finca rural y en un domicilio del barrio Misky Mayu.

Hoy 08:02

Efectivos de Gendarmería Nacional desbarataron un invernadero clandestino de marihuana en la ciudad de La Banda, donde secuestraron unas 1.200 plantas de cannabis cultivadas en una finca rural especialmente acondicionada. En el marco del operativo fue detenido un hombre, mientras la Justicia investiga a otros integrantes de la organización que permanecen prófugos.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Santiago del Estero”, bajo la coordinación del Juzgado Federal Nº 2, a cargo del juez Sebastián Argibay. Los allanamientos se realizaron en una finca identificada por las iniciales M.E. y en un domicilio del barrio Misky Mayu, en La Banda.

El detenido fue identificado como Diego Martín Gutiérrez Medina, a quien se le secuestraron un teléfono celular, un automóvil Renault Clio tres puertas y prendas de vestir. Además, los gendarmes incautaron marihuana en estado natural con un peso total de 2.170 gramos, dos balanzas de precisión, un picador, una selladora de bolsas, restos vegetales distribuidos en 26 baldes plásticos y documentación de interés para la causa.

Según fuentes de la investigación, el sospechoso sería un eslabón menor dentro de una estructura mayor dedicada al cultivo y comercialización de marihuana. El análisis del material secuestrado, especialmente los teléfonos celulares, permitió identificar a otros posibles involucrados.

La investigación se inició en 2025 y demandó tareas de inteligencia con el uso de drones y tecnología de vigilancia, debido a que la finca no era fácilmente visible. Al ingresar al predio, los gendarmes hallaron una infraestructura preparada para generar un microclima adecuado para el cultivo de cannabis.

El juez Argibay mantendría hoy reuniones con su equipo de trabajo, a fin de analizar todo lo secuestrado, definir la situación del detenido y evaluar nuevas redadas y allanamientos.