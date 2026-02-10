Olímpico recibe a Gimnasia de Comodoro Rivadavia buscando volver al triunfo en la Liga Nacional

El Negro enfrenta el elenco sureño desde las 22 en el estadio “Vicente Rosales”.

Hoy 10:39

Olímpico de La Banda será local esta noche desde las 22 horas, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en el estadio Vicente Rosales, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro será clave para ambos en la recta final de la fase regular y contará con el arbitraje de Juan Fernández, Julio Dinamarca y Alejandro Costa.

El Negro bandeño se ubica actualmente en la 14ª posición de la tabla, con un récord de 10 victorias y 14 derrotas. En su última presentación, cayó como local ante Peñarol de Mar del Plata, por lo que buscará una rápida recuperación frente a su público.

Enfrente estará Gimnasia (CR), que marcha 9º con un balance de 13 triunfos y 10 caídas. El conjunto patagónico llega a La Banda tras perder ante Quimsa, en un duelo exigente, y necesita volver a sumar fuera de casa para sostenerse en zona de clasificación.

El antecedente más reciente entre ambos se dio en Comodoro Rivadavia, con victoria para Olímpico por 70 a 67. En aquel partido se destacó Gonzalo Bressan, quien fue clave con 15 puntos y 10 rebotes, especialmente en el cierre.

A diferencia de otros compromisos recientes, ambos equipos tendrán sus planteles completos, sin bajas confirmadas, lo que anticipa un partido intenso y disputado.

Con realidades distintas pero la misma urgencia por ganar, Olímpico intentará hacerse fuerte en casa, mientras que Gimnasia buscará revancha como visitante en un cruce que promete emociones de principio a fin.