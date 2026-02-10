Una mujer denunció que su hija de 3 años fue golpeada con una pala en el jardín

La madre aseguró que la nena también presentaba mordeduras en el cuerpo. El hecho ocurrió en un jardín de infantes de Australia.

Hoy 08:49

Una mujer denunció que su hija de 3 años fue atacada por otro nene en el jardín de infantes. De acuerdo al relato de la mujer, un compañero golpeó a su hija con una pala mientras estaban jugando en el arenero y le provocó serios problemas de salud.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio ocurrió el pasado 4 de febrero en el instituto Goodstart Early Learning en la ciudad de Echuca, Australia.

La agresión sucedió delante de las cuidadoras que estaban a cargo, pero dicen que no llegaron a actuar porque pasó demasiado rápido.

“Solo estaba llorando. Fue horrible”, recordó Claire Gaiter, la mamá de la víctima, en una entrevista con el canal de televisión australiano 7NEWS.

La mujer recuerda que esa mañana recibió una llamada del jardín en la que le avisaron que su hija Matilda había sido golpeada con una pala por otro nene de su misma edad.

“Vieron que el niño la golpeó en la cabeza con una pala tres veces. Estaba en el arenero, y no pudieron llegar lo suficientemente rápido”, relató y afirmó “Es simplemente horrible”.

Lo que más preocupa a la mujer es que su hija no habla, por lo que no puede contarle con detalles lo que ocurrió y solo cuenta con el testimonio de las maestras.

“No es verbal y no puede decirme qué pasó”, dijo en una publicación compartida en redes sociales la semana pasada.

La mujer advirtió que su hija tenía moretones en la espalda, el cuello, las piernas y uno de los costados de su cabeza.

Además, vio que tenía marcas de mordeduras en distintas partes de su cuerpo. “Los educadores no parecen saber mucho o la historia completa de lo que sucedió”, agregó devastada.

Gaiter llevó a su hija rápidamente al hospital para que le hicieran una evaluación. Allí se enteró de que los golpes no eran solo superficiales: la nena había sufrido una conmoción cerebral leve, según el citado medio.

Los medios locales intentaron contactarse con las autoridades de la institución, pero se negaron a dar mayores detalles del incidente para conservar la privacidad de los nenes involucrados en el hecho, aunque afirmaron que cuando pasó todo “el centro tenía personal de acuerdo con los requisitos reglamentarios”.

Gaiter, por su parte, denunció lo ocurrido con su hija para evitar que otros nenes sufran algún episodio similar en el futuro.

“¡Te preguntas qué ve otro niño en casa para pensar que esto está bien!”, expresó la mujer indignada en redes sociales. Luego afirmó: “Estamos desconsolados”.