La China Suárez encendió Instagram con unas fotos al borde de la censura

La actriz modeló para una marca de ropa interior, en una producción exclusiva para San Valentín. Mirá.

Hoy 09:20

La actriz Eugenia “China” Suárez encendió las redes sociales al publicar este lunes unas fotografías al borde de la censura, como parte de la campaña de marca de ropa interior de la modelo Ivana Figueiras.

La acción forma parte de una colaboración exclusiva con la nueva línea de lencería de Pompavana, diseñada especialmente para el lanzamiento de San Valentín.

Entre las seis imágenes que la China publicó en su cuenta de Instagram, se la ve como nunca antes. Acostada en una cama con sábanas blancas, luciendo un conjunto lencero y unos anteojos de sol que hacen juego.

En otras de las fotografías de la producción, acompaña el conjunto con un blazer sastrero que acentúa su figura. 

A diferencia de otros de sus posteos, la novia de Mauro Icardi decidió eliminar la opción de los comentarios.

