Impresionante video: atropelló a un delincuente para evitar un violento “bajonazo”

Instantes antes del ataque, el video captó la advertencia de una de las ocupantes del rodado, quien alertó sobre la peligrosidad de la zona.

Hoy 09:46

Un violento intento de asalto quedó registrado por una cámara el sábado pasado en la comuna de Quilicura, en Santiago de Chile, cuando el conductor de un automóvil atropelló a uno de los presuntos delincuentes para frustrar un “bajonazo” mientras circulaba por una autopista.

El hecho ocurrió cuando el vehículo salía de la Ruta 5 e ingresaba a la autopista Vespucio Norte, una de las principales arterias del área metropolitana de la capital chilena. En ese tramo, otro auto se detuvo de manera repentina para bloquearle el paso.

Instantes antes del ataque, el video captó la advertencia de una de las ocupantes del rodado, quien alertó sobre la peligrosidad de la zona: “Dicen que esta pasada es como peligrosa”.

Según se observa en las imágenes, dos sujetos descendieron del vehículo que obstruyó el tránsito con intenciones de cometer el asalto. Uno de ellos aparentemente portaba un arma de fuego, mientras que el otro se acercó al automóvil de las víctimas.

Lejos de detenerse, el conductor aceleró y terminó embistiendo al asaltante, quien fue despedido hacia un costado de la autopista, logrando así escapar del ataque.

De acuerdo a medios chilenos, hasta el momento las autoridades no brindaron información oficial sobre el estado de salud del delincuente atropellado. Tampoco se registró una denuncia formal por parte de las personas que fueron víctimas del intento de robo.