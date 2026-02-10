Un policía alcoholizado chocó contra un árbol en el barrio Tradición Este

El cabo primero tenía 2,80 gramos de alcohol en sangre. La Fiscalía y la policía iniciaron investigaciones por la temeraria conducta del uniformado.

Un cabo primero de la policía se convirtió en protagonista de un accidente grave mientras manejaba bajo un alto nivel de alcohol en sangre. El hecho ocurrió en la madrugada en las avenidas Colón y Solís, en el barrio Tradición Este, cuando el conductor perdió el control de su Ford Fiesta Kinetic y terminó chocando contra un árbol.

El responsable del incidente fue identificado como Ramón Alejandro Lastra, de 34 años, quien se desempeña en el área de Recursos Humanos. Al arribar al lugar, los colegas del uniformado constataron que estaba totalmente ebrio, y un test de alcoholemia arrojó 2,80 gramos por litro de sangre, cifra que evidencia un comportamiento extremadamente temerario.

Tras el accidente, la fiscal de turno, Dra. Belkis Alderete, ordenó que se realizaran las tareas de Criminalística, la verificación del vehículo y un examen médico del conductor. Paralelamente, la fuerza policial inició una investigación interna para determinar responsabilidades.

Fuentes señalaron que Lastra se encontraba franco de servicio al momento del accidente, pero el episodio generó fuertes críticas por tratarse de un funcionario encargado de garantizar la seguridad pública. El vehículo quedó secuestrado y el caso continúa bajo investigación judicial y administrativa.