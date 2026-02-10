Ingresar
Bullrich, sobre la condena al clan Sena : “Quedan presos de por vida, donde tienen que estar”

La ex ministra de Seguridad dijo además que la noticia “trae justicia para Cecilia y su familia”.

Hoy 10:34

La jefa del Bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró hoy que se hizo “justicia” para Cecilia Strzyzowski tras conocerse la condena a cadena perpetua para César y Emerenciano Sena y para Marcela Acuña, a la vez que dijo que estarán “presos” que es “donde deben estar”.

“Una noticia que trae justicia para Cecilia y su familia”, indicó la funcionaria a través de un mensaje en la red social X.

Asimismo, añadió: “La asesinaron en un crimen estremecedor y durante demasiado tiempo su homicidio estuvo rodeado de protección política y silencio cómplice”.

“Hoy quedan presos de por vida. Donde tienen que estar”, culminó Bullrich.

