“Qué destino injusto”: la desgarradora despedida al policía que murió durante una persecución

Tenía 40 años. El sargento Alejandro Núñez fue chocado por delincuentes que escapaban en una camioneta robada. El dolor de sus colegas.

Hoy 10:57

El sargento Alejandro Núñez (40), oficial de la División Motorizada de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, falleció este lunes mientras perseguía a un grupo de delincuentes que escapaba a bordo de una camioneta robada.

Tras conocerse la trágica noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes para despedirlo, en donde se resaltó su vocación por el trabajo y su calidad humana.

Bajo el dolor de perder a un compañero, sus allegados utilizaron las plataformas digitales para expresar su tristeza.

“¡Saludo uno al cielo! ¡Un buen compañero! Todas las fuerzas para la familia”, manifestó conmovida una de sus colegas en Facebook.

En la misma publicación, un amigo cercano se sumó a las palabras de despedida: “Q.E.P.D. Alejandro. Mi pesar a camaradas, familiares y amigos. Honor y gloria. Saludo uno, vuela alto amigo”.

Los mensajes también destacaron la injusticia de su partida. Otra de sus compañeras compartió un desgarrador texto donde subrayó el compromiso diario de Núñez con su labor.

“Murió en servicio. Se sumó a una persecución y lo atropelló una camioneta. Qué destino injusto para este joven policía que todos los días iba a trabajar contento”, señaló.

Además del dolor, el pedido de justicia fue unánime entre sus conocidos. “Los delincuentes fueron detenidos, esperemos que la justicia no les dé la posibilidad de una puerta giratoria. Queremos justicia. Este policía entregó su vida a la comunidad. Hoy hay un niño sin padre, hoy hay una mujer sin esposo”, completó la publicación.

El trágico hecho: persecución y choque fatal

Todo comenzó con el robo de una camioneta Chevrolet Tracker en el partido de Quilmes. Tras el alerta, se inició un operativo cerrojo en el que participó el sargento Núñez a bordo de su motocicleta.

La persecución se extendió por más de siete kilómetros, atravesando distintas zonas del sur del conurbano.

Al llegar al cruce de la avenida Manuel Belgrano y Pierres, en la localidad de Villa Domínico (Avellaneda), los delincuentes chocaron de manera directa contra la moto del oficial. El impacto fue de tal magnitud que Núñez murió prácticamente en el acto.

Despedida en redes sociales

Tras el choque, se produjo un enfrentamiento armado entre los efectivos que venían de apoyo y los sospechosos.

Como resultado, dos jóvenes de 19 y 21 años fueron detenidos. Uno de ellos resultó herido en un brazo y debió ser asistido en el Hospital Presidente Perón bajo custodia policial.

La causa quedó a cargo de la UFI 3, dirigida por la fiscal Solange Cáceres, quien busca reconstruir la mecánica exacta del hecho para determinar las responsabilidades penales de los detenidos.