Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 FEB 2026 | 25º
X
Espectaculos

“Me hizo vivir felicidad, angustia y locura”: Sabrina Rojas sobre Luciano Castro

La modelo ventiló los malos tratos del actor durante su relación y aseguró que no volvería a él pese a sus disculpas.

Hoy 10:46

Sabrina Rojas volvió a hablar de Luciano Castro, pero esta vez no hizo énfasis en sus infidelidades a Griselda Siciliani. Ventiló todas las maldades que le hizo cuando fueron pareja y desató un escándalo en las redes, donde le pidieron que lo “suelte” de una vez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un mano a mano con Yanina Latorre, la modelo aseguró que sufrió mucho al lado del galán de las telenovelas argentinas. “Renací. Estaba apagada. Me hizo vivir momentos de felicidad, mucha angustia y mucha locura”, lanzó al aire de SQP (América).

Rojas sostuvo que Castro “les tiraba abajo” los proyectos que le salían. “No quiero hablar mal de él, nuestro vínculo fue así. No es un mal tipo”, aclaró.

Por último, reconoció que Luciano es muy ermitaño, que no la acompañaba a ningún lado. “Yo vivía la vida sola. Hoy está evolucionando. Su personalidad me sobrepasaba. Luciano era muy protagonista, hacía mucho rating. Me pidió perdón un montón de veces, pero yo no vuelvo más. Es una persona que no me gusta”, cerró.

TEMAS Luciano Castro Sabrina Rojas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se realizó la primera reunión para definir la pauta salarial 2026 de la administración pública provincial
  2. 2. Caos en Añatuya: corridas, más de 80 motos en fuga y una mujer intentó agredir a policías
  3. 3. El tiempo para este martes 10 de febrero en Santiago del Estero: tras un lunes de calor extremo anuncian 34° de máxima y una jornada inestable
  4. 4. La Municipalidad desmalezó el acceso oeste que corresponde a las rutas nacionales 9 y 64
  5. 5. Claudia Sheinbaum volvió a desafiar a Trump y anunció que seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT