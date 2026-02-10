“Me hizo vivir felicidad, angustia y locura”: Sabrina Rojas sobre Luciano Castro

La modelo ventiló los malos tratos del actor durante su relación y aseguró que no volvería a él pese a sus disculpas.

Hoy 10:46

Sabrina Rojas volvió a hablar de Luciano Castro, pero esta vez no hizo énfasis en sus infidelidades a Griselda Siciliani. Ventiló todas las maldades que le hizo cuando fueron pareja y desató un escándalo en las redes, donde le pidieron que lo “suelte” de una vez.

En un mano a mano con Yanina Latorre, la modelo aseguró que sufrió mucho al lado del galán de las telenovelas argentinas. “Renací. Estaba apagada. Me hizo vivir momentos de felicidad, mucha angustia y mucha locura”, lanzó al aire de SQP (América).

Rojas sostuvo que Castro “les tiraba abajo” los proyectos que le salían. “No quiero hablar mal de él, nuestro vínculo fue así. No es un mal tipo”, aclaró.

Por último, reconoció que Luciano es muy ermitaño, que no la acompañaba a ningún lado. “Yo vivía la vida sola. Hoy está evolucionando. Su personalidad me sobrepasaba. Luciano era muy protagonista, hacía mucho rating. Me pidió perdón un montón de veces, pero yo no vuelvo más. Es una persona que no me gusta”, cerró.