¡Vuelve al violeta! River hizo oficial su nueva camiseta

El uniforme lanzado por Adidas reemplaza el blanco por el violeta, pero mantiene la banda roja. Mirá la nueva piel del Millo.

Hoy 11:00

River lanzó su nueva camiseta, la tercera de esta temporada. De la mano de Adidas, el Millonario presentó una equipación en color violeta, que se suma a la titular blanca y la alternativa negra y roja.

El diseño es muy similar al de la camiseta titular, pero con el retorno del violeta como color principal reemplazando al blanco. Además, en la parte posterior del cuello se ubica la inscripción “Grandeza”, el lema de la institución.

Por otra parte, el kit completo incluye un short del mismo color que la casaca y otra alternativa en color blanco. Las medias, en tanto, también son violetas e incluyen la banda roja en diagonal.

“Un legado que se renueva”, señala la marca con el lanzamiento de la nueva indumentaria, haciendo referencia a que el color ya fue utilizado en otras oportunidades como 2008 y 2018.

