Desesperada búsqueda de Rubio, un gato del barrio Centenario

Hace tres días que no aparece y su familia pide ayuda a los vecinos. Es un gato adulto y muy querido por todos.

Hoy 11:15

La familia de Rubio, un gato adulto y mayor, atraviesa momentos de angustia: el felino desapareció hace tres días en inmediaciones de Calle Colón y Maipú o Paraná y Maipú, en el barrio Centenario.

Rubio no suele alejarse de casa y es muy importante para la familia, que lo cuidaba con especial cariño tras la pérdida de su dueño original, el padre de la familia.

Cualquier información sobre Rubio se puede comunicar al 385 5938513. La familia solicita ayuda urgente para traerlo de vuelta a casa.