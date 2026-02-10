Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 FEB 2026 | 25º
X
Regionales

Detenido por grooming: hizo cita con una menor de 13 años y lo esperaba la policía

Según la investigación, el hombre mantuvo reiterados contactos virtuales con la adolescente mediante redes sociales.

Hoy 11:52

Un hombre de 31 años fue detenido tras intentar concretar un encuentro con una menor de 13 años a la que había contactado por redes sociales con fines sexuales. El arresto se produjo en un operativo simulado realizado en la localidad de Vaqueros, luego de que la madre de la niña denunciara la situación ante la Justicia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputó al acusado por el delito de grooming. Según la investigación, el hombre mantuvo reiterados contactos virtuales con la adolescente mediante redes sociales.

El caso se inició el 2 de febrero, cuando la madre de la menor revisó el teléfono de su hija y descubrió conversaciones inapropiadas con un adulto. De acuerdo con la denuncia, el hombre insistía en mantener contacto con la niña e incluso intentó coordinar un encuentro presencial.

Te recomendamos: Escándalo: funcionario judicial salteño fue imputado por grooming

Para proteger a su hija y reunir pruebas, la mujer decidió hacerse pasar por la menor en los chats. De ese modo logró conservar los mensajes y confirmar que el imputado continuaba insistiendo.

Con esa información, la Fiscalía dispuso un operativo junto a personal de la Brigada de la UR1-COM11. En la madrugada del 7 de febrero se coordinó un encuentro simulado en un corredor de colectivo de Vaqueros. Cuando el hombre se presentó en el lugar con la intención de reunirse con la supuesta menor, fue interceptado y detenido por policías.

TEMAS Salta

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se realizó la primera reunión para definir la pauta salarial 2026 de la administración pública provincial
  2. 2. Caos en Añatuya: corridas, más de 80 motos en fuga y una mujer intentó agredir a policías
  3. 3. El tiempo para este martes 10 de febrero en Santiago del Estero: tras un lunes de calor extremo anuncian 34° de máxima y una jornada inestable
  4. 4. La Municipalidad desmalezó el acceso oeste que corresponde a las rutas nacionales 9 y 64
  5. 5. Claudia Sheinbaum volvió a desafiar a Trump y anunció que seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT