El botón secreto de WhatsApp que que protege de estafas

Una nueva función para cuidar tu identidad sin que tengas que cortar la comunicación con contactos sospechosos.

Hoy 12:03

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo y una de las más propensas a sufrir ataques por parte de ciberdelincuentes.

Más allá de las numerosas precauciones que hay que tener en cuenta a la hora de responder mensajes de números desconocidos, existe un botón oculto que bloquea las estafas telefónicas y te protege de la suplantación de identidad.

La aplicación reforzó sus opciones de privacidad para frenar los ataques de números desconocidos con un simple botón: activar la protección de la dirección IP en las llamadas.

Cuando activás este botón, las comunicaciones se redirigen a través de los servidores de Meta. Esto hace que los ciberdelincuentes no puedan rastrear tu ubicación ni tu proveedor de Internet.

WhatsApp

Configurar esta función es rápido y sencillo:

Ingresá al menú de Ajustes; Entrá en Privacidad; Buscá “Opciones Avanzadas”; Activá la protección de la dirección IP.

De esta manera, reforzás las barreras de seguridad de tu cuenta y evitas que los ciberdelincuentes aprovechen vulnerabilidades para acceder a tu información.

Silenciar llamadas de desconocidos es uno de los recursos más efectivos, porque no interrumpen ni alertan al usuario. De todas maneras, quedan registradas en el historial. Su activación es sencilla:

Ir a Ajustes; Seleccionar Privacidad; Habilitar la opción en el apartado de Llamadas.

Esta acción reduce las posibilidades de que los estafadores usen técnicas de suplantación, como hacerse pasar por bancos o servicios técnicos.