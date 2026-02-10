Oficializaron los precios de la canasta escolar 2026 en Santiago del Estero

Incluye 34 productos con valores acordados que estarán vigentes hasta el 31 de marzo en comercios adheridos de Capital y del interior provincial. Mirá.
La Dirección General de Comercio de Santiago del Estero oficializó este martes, a través de sus redes sociales, los Precios Escolares Santiagueños 2026, un acuerdo que fija valores de referencia para la compra de útiles escolares de cara al inicio del ciclo lectivo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La canasta fue presentada en una conferencia de prensa realizada en el edificio de la Dirección de Rentas, en las Torres de Economía, y estuvo encabezada por el ministro de Economía de la Provincia, Atilio Chara, junto a autoridades de la Cámara de Comercio e Industria y representantes de librerías locales.
Según se informó, el listado está compuesto por 34 artículos escolares, que pueden adquirirse de manera individual, y el acuerdo de precios estará vigente desde hoy 10 de febrero hasta el 31 de marzo de 2026.
Listado oficial
Adhesivo vinílico – 1 unidad: $300
Bolígrafo – 1 unidad: $200
Carpeta N°3 plástica con cordón – 1 unidad: $1.000
Cartuchera básica – 1 unidad: $1.000
Cartulina de colores – 1 unidad: $300
Compás plástico – 1 unidad: $900
Corrector – 1 unidad: $500
Crayones de colores – 6 unidades: $500
Cuaderno tapa dura – 168 hojas: $6.000
Cuaderno tapa flexible – 48 hojas: $1.000
Escuadra 20 cm (60°) – 1 unidad: $500
Fibras de colores – 10 unidades: $1.000
Folio N°3 simple escolar – 10 unidades: $900
Goma de borrar (tinta y lápiz) – 1 unidad: $300
Hojalillos – 1 plancha: $200
Lápices cortos de colores – 6 unidades: $600
Lápiz de grafito – 1 unidad: $150
Marcador – 1 unidad: $800
Papel glasé – 10 unidades: $150
Papel crepé – 1 pliego: $400
Papel afiche (color o blanco) – 1 unidad: $450
Papel fantasía para forrar – 1 unidad: $700
Pincel escolar N°6 chato – 1 unidad: $600
Regla 20 cm – 1 unidad: $350
Repuesto de dibujo N°5 – 8 unidades: $800
Repuesto de hojas rayadas o cuadriculadas – 96 hojas: $3.000
Resaltador fino – 1 unidad: $400
Rótulos – 8 unidades: $200
Sacapuntas plástico – 1 unidad: $100
Témperas de colores – 1 unidad: $200
Tijera escolar – 1 unidad: $1.000
Transportador plástico – 1 unidad: $350
Block A4 – 80 hojas: $3.600
Cuadernillo A4 universitario (rayado o cuadriculado, tapa flexible) – 80 hojas: $1.900
Dónde conseguirlos
Los Precios Escolares Santiagueños 2026 estarán disponibles en comercios adheridos de Capital y del interior, incluyendo La Banda, Frías, Termas de Río Hondo, Fernández y Monte Quemado. Además, el convenio permanece abierto a la adhesión de nuevos locales en toda la provincia.
Desde la Dirección General de Comercio destacaron que el acuerdo es fruto del trabajo articulado entre el Estado y el sector privado, con el objetivo de garantizar el acceso a los útiles escolares y aliviar el impacto económico del inicio de clases en las familias santiagueñas.