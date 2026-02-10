Oficializaron los precios de la canasta escolar 2026 en Santiago del Estero

Incluye 34 productos con valores acordados que estarán vigentes hasta el 31 de marzo en comercios adheridos de Capital y del interior provincial. Mirá.

Hoy 13:37

La Dirección General de Comercio de Santiago del Estero oficializó este martes, a través de sus redes sociales, los Precios Escolares Santiagueños 2026, un acuerdo que fija valores de referencia para la compra de útiles escolares de cara al inicio del ciclo lectivo.

La canasta fue presentada en una conferencia de prensa realizada en el edificio de la Dirección de Rentas, en las Torres de Economía, y estuvo encabezada por el ministro de Economía de la Provincia, Atilio Chara, junto a autoridades de la Cámara de Comercio e Industria y representantes de librerías locales.

Según se informó, el listado está compuesto por 34 artículos escolares, que pueden adquirirse de manera individual, y el acuerdo de precios estará vigente desde hoy 10 de febrero hasta el 31 de marzo de 2026.

Listado oficial

Adhesivo vinílico – 1 unidad: $300

Bolígrafo – 1 unidad: $200

Carpeta N°3 plástica con cordón – 1 unidad: $1.000

Cartuchera básica – 1 unidad: $1.000

Cartulina de colores – 1 unidad: $300

Compás plástico – 1 unidad: $900

Corrector – 1 unidad: $500

Crayones de colores – 6 unidades: $500

Cuaderno tapa dura – 168 hojas: $6.000

Cuaderno tapa flexible – 48 hojas: $1.000

Escuadra 20 cm (60°) – 1 unidad: $500

Fibras de colores – 10 unidades: $1.000

Folio N°3 simple escolar – 10 unidades: $900

Goma de borrar (tinta y lápiz) – 1 unidad: $300

Hojalillos – 1 plancha: $200

Lápices cortos de colores – 6 unidades: $600

Lápiz de grafito – 1 unidad: $150

Marcador – 1 unidad: $800

Papel glasé – 10 unidades: $150

Papel crepé – 1 pliego: $400

Papel afiche (color o blanco) – 1 unidad: $450

Papel fantasía para forrar – 1 unidad: $700

Pincel escolar N°6 chato – 1 unidad: $600

Regla 20 cm – 1 unidad: $350

Repuesto de dibujo N°5 – 8 unidades: $800

Repuesto de hojas rayadas o cuadriculadas – 96 hojas: $3.000

Resaltador fino – 1 unidad: $400

Rótulos – 8 unidades: $200

Sacapuntas plástico – 1 unidad: $100

Témperas de colores – 1 unidad: $200

Tijera escolar – 1 unidad: $1.000

Transportador plástico – 1 unidad: $350

Block A4 – 80 hojas: $3.600

Cuadernillo A4 universitario (rayado o cuadriculado, tapa flexible) – 80 hojas: $1.900

Dónde conseguirlos

Los Precios Escolares Santiagueños 2026 estarán disponibles en comercios adheridos de Capital y del interior, incluyendo La Banda, Frías, Termas de Río Hondo, Fernández y Monte Quemado. Además, el convenio permanece abierto a la adhesión de nuevos locales en toda la provincia.

Desde la Dirección General de Comercio destacaron que el acuerdo es fruto del trabajo articulado entre el Estado y el sector privado, con el objetivo de garantizar el acceso a los útiles escolares y aliviar el impacto económico del inicio de clases en las familias santiagueñas.